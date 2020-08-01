Son dakika haber | Ahmetli'deki orman yangını kısmen kontrol altında (2)
Son dakika haberleri: ÇALIŞMALAR SÜRÜYORManisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışması sürüyor.
01.08.2020 12:50 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:25
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Hacıköseli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışması sürüyor. Kısmen kontrol altına alınan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.Hande NAYMAN/ AHMETLİ (Manisa), -
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Kaynak: DHA