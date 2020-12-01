Son dakika haber: Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 28 şüpheli gözaltına alındı
01.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:54
Son dakika haberi... Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik geçen ay içinde düzenlenen operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı.
Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik geçen ay içinde düzenlenen operasyonlarda 28 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik kasım ayı boyunca çok sayıda adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 3 kilo 538 gram esrar, 15 gram eroin, 27 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Ekipler, 28 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun