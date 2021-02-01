Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

01.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:22
Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden hisseler Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden hisseler Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.70,8572,50-2,28
Aygaz17,8818,15-1,49
Kardemir (D)6,616,69-1,20
Kordsa Teknik Tekstil21,2021,40-0,93
Şekerbank1,451,46-0,68
Ereğli Demir Çelik14,2614,35-0,63
Logo Yazılım138,20139,00-0,58
İş Y. Men. Değ.17,6117,70-0,51
Brisa24,2224,32-0,41
Mavi Giyim52,8553,00-0,28
İskenderun Demir Çelik11,2711,30-0,27
Aksa Enerji9,879,89-0,20
Bim Mağazalar71,8571,95-0,14
Yataş15,4415,45-0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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