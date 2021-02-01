Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden hisseler Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre Fabrik.