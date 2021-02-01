Son dakika... Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
01.02.2021 14:15 | Son Güncelleme: 01.02.2021 14:22
Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden hisseler Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 14 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden hisseler
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|70,85
|72,50
|-2,28
|Aygaz
|17,88
|18,15
|-1,49
|Kardemir (D)
|6,61
|6,69
|-1,20
|Kordsa Teknik Tekstil
|21,20
|21,40
|-0,93
|Şekerbank
|1,45
|1,46
|-0,68
|Ereğli Demir Çelik
|14,26
|14,35
|-0,63
|Logo Yazılım
|138,20
|139,00
|-0,58
|İş Y. Men. Değ.
|17,61
|17,70
|-0,51
|Brisa
|24,22
|24,32
|-0,41
|Mavi Giyim
|52,85
|53,00
|-0,28
|İskenderun Demir Çelik
|11,27
|11,30
|-0,27
|Aksa Enerji
|9,87
|9,89
|-0,20
|Bim Mağazalar
|71,85
|71,95
|-0,14
|Yataş
|15,44
|15,45
|-0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Haber Yorumları
500