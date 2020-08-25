Son dakika gündem: Taliban heyeti, Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi ile görüştü Gelen son dakika haberlerine göre Afganistan'da devam eden barış sürecini görüşmek üzere Pakistan'da bulunan Afgan Talibanı'ndan heyet, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Afganistan'da devam eden barış sürecini görüşmek üzere Pakistan'da bulunan Afgan Talibanı'ndan heyet, bu ülkenin Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi.

Taliban Siyasi İşler Şefi Yardımcısı Molla Abdul Ghani Baradar başkanlığındaki 7 kişilik Afgan heyet, başkent İslamabad'daki Dışişleri Bakanlığında, Kureyşi başkanlığındaki, Pakistan'ın istihbarat servisi başkanı Korgeneral Faiz Hameed'in de katıldığı ekiple görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki taraf, savaştan zarar gören Afganistan'da 18 yıllık bir çatışmayı sona erdirmeyi amaçlayan Afganlar arası müzakereye özel olarak odaklanarak uzlaşma sürecindeki son gelişmeleri ele aldı.

Taliban heyeti, Kureyşi'yi, ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta Katar'ın başkenti Doha'da Afganistan'daki savaşı sona erdirmek üzere imzalanan anlaşmanın uygulamaya konulmasına ilişkin bilgilendirdi.

Kureyşi, Taliban'a, kırılgan barış sürecini sabote etmek isteyenler konusunda uyarıda bulundu.

Pakistan'ın barış sürecine verdiği desteği yineleyen Kureyşi, İslamabad'ın, Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasındaki rolünü oynamaya devam edeceğini söyledi.

Kureyşi, ayrıca, uluslararası toplumu, istihdam olanaklarının oluşturulması, milyonlarca Afgan mültecinin saygın bir şekilde geri dönüşü ve ülkenin ekonomik istikrarı açısından rol almaya çağırdı.

Taliban heyeti de devam eden süreçte, süren çabaları ve ara buluculuğu için İslamabad'a teşekkür etti.

Geo News'in haberine göre, Kureyşi, daha sonra basına yaptığı açıklamada, görüşmede her iki tarafın, Doha'da imzalanan anlaşmayı tam olarak uygulamanın yollarını ele aldığını ifade etti.

Kureyşi, "Taliban ile görüşmeler yapıcı ve umut vericiydi. Çözüme ulaşmak için Ekim 2019'dan bugüne kadar yaşanan gelişmeleri görüştük." dedi.

Pakistan'ın, Afganistan sorununun askeri çözümü olmadığına inandığını vurgulayan Kureyşi, "Bu sorunu çözmenin tek yolu görüşmelerdir." ifadesini kullandı.

Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, pazar günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Taliban siyasi işler şefi yardımcısı Molla Abdul Ghani Baradar başkanlığındaki heyetin, Pakistan Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine, son gelişmeleri, Pakistan'daki Afgan mültecilerin durumunu, sınır geçişlerini ve iki komşu ülke arasındaki ticareti görüşmek üzere" bu ülkeye gittiğini belirtmişti.

Yerel basına göre, Afganistan hükümeti, bugüne kadar Taliban listesinde yer almayan 500 mahkuma ilaveten 4 bin 600 Taliban üyesi mahkumu serbest bıraktı.

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat'ta imzalanan barış anlaşmasına göre, 5 bin Taliban mahkumuna karşılık 1000 güvenlik görevlisinin serbest bırakılması gerekiyor.

400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay

Afganistan'ın başkenti Kabil'de 7 Ağustos'ta başlayan Büyük Halk Meclisi, 9 Ağustos'ta ağır suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay vermişti.

Büyük Halk Meclisinin kapanış toplantısında konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, 3 gün süren Loya Cirga üyelerinin büyük suçlara karışan 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılmasına onay verdiğini, söz konusu mahkumların en kısa zamanda serbest bırakılacağını, böylece 29 Şubat'ta ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metninde belirtilen 5 bin mahkumun serbest bırakılma sürecinin tamamlanacağını belirtmişti.

Loya Cirga üyelerinin isteği üzerine Taliban'ın ateşkes yapmasını istediklerini dile getiren Gani, bundan sonraki sürecin Taliban'ın vereceği karara bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Afgan medyasının ismi açıklanmayan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Büyük Halk Meclisinin teklifini kabul eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, 10 Ağustos'ta, 400 Taliban üyesi mahkumun serbest bırakılması için bir kararname imzalamıştı.

Kaynak: AA