Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Asan, törenle memleketine uğurlandı
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Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Asan, törenle memleketine uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Şehit Uzman Çavuş Asan, törenle memleketine uğurlandıIRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine...

Şehit Uzman Çavuş Asan, törenle memleketine uğurlandı

IRAK'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe- Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın (23), cenazesi Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya'ya gönderildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda Nirvaseytu-1850 rakımlı tepe üs bölgesinde teröristlerin roketli saldırısı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı Çukurca Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Pınar, İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, kurum amirleri, polisler ve şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Asan'ın Türk bayrağına sarılı naaşının bulunduğu tabutun tören alanına getirilmesinin ardından, bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Özgeçmişi okunan şehit Asan için daha sonra dua edildi. Duanın ardından şehit askerin cenazesi silah arkadaşlarının omuzlarında cenaze aracına konuldu. Karayoluyla Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'na götürülen Şehit Asan'ın cenazesi, buradan da uçakla memleketi Kütahya'ya uğurlandı.

Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Asan, törenle memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Asan, törenle memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Asan, törenle memleketine uğurlandı
Son dakika gündem: Şehit Uzman Çavuş Asan, törenle memleketine uğurlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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