Son dakika gündem: Samsun'da evde kına gecesi yapanlara para cezası
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Son dakika gündem: Samsun'da evde kına gecesi yapanlara para cezası

14.12.2020 22:29 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:32
Son dakika gündem: Samsun'da evde kına gecesi yapanlara para cezası

Son dakika haberler... Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uymayarak kına gecesi düzenleyen 6 kişiye idari para cezası verildi.

Samsun'un Bafra ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kısıtlamalara uymayarak kına gecesi düzenleyen 6 kişiye idari para cezası verildi.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Büyükcami Mahallesi'nde bir evde kına gecesi düzenlendiği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine adrese giden ekipler, kına gecesini durdurdu. Evde bulunan kişiler ise kına gecesi yapmadıklarını, söz kesme merasimi düzenlediklerini söyledi.

Polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uymadıkları gerekçesiyle evde bulunan 6 kişiye, idari para cezası kesti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Sahinol

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