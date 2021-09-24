Son dakika gündem: Sakarya'da evin temeline yuva yapan yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya salındı - Haberler
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Son dakika gündem: Sakarya'da evin temeline yuva yapan yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya salındı

AA / Murat Diri - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Sakarya'da evin temeline yuva yapan yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya salındı

Son dakika gündem haberine göre Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir evin temel kısmına yuva yapan yılanlar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak doğaya bırakıldı.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde bir evin temel kısmına yuva yapan yılanlar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Yusufbey Mahallesi'nde bir evin temeline yuva yapan yılanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 8 yavru yılanı bulunduğu yerden alarak doğal yaşam alanına bıraktı.

Son dakika gündem: Sakarya'da evin temeline yuva yapan yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya salındı

Son dakika gündem: Sakarya'da evin temeline yuva yapan yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya salındı

Son dakika gündem: Sakarya'da evin temeline yuva yapan yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya salındı

Son dakika gündem: Sakarya'da evin temeline yuva yapan yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya salındı

AA / Murat Diri - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika gündem: Sakarya'da evin temeline yuva yapan yılanlar itfaiye ekiplerince doğaya salındı - Haberler
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