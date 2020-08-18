Son dakika gündem: Niğde Emniyet Müdürlüğünden Kovid-19'a karşı afişli uyarı Son dakika gündem haberi... Niğde Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, vatandaşları afişlerle kurallara uymaya davet etti.

Niğde Emniyet Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı, vatandaşları afişlerle kurallara uymaya davet etti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son zamanlarda vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle koronavirüsle mücadelede denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Vatandaşların yoğun olduğu yerlerde görev alan ekipler, vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymalarını konusunda uyarıyor.

Ayrıca ekipler, kentin işlek cadde ve bulvarlarındaki kavşaklara ve üst geçitlere "sağlık için, hepimiz için", "evde kal", "maskeni tak, sosyal mesafeni koru, hijyen kurallarına uy" yazılı afiş asarak vatandaşları kurallara uymaya davet ediyor.

Kaynak: AA