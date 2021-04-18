YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'daki orman yangınlarında 'sabotaj' şüphesi (2)Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'nde 25 hektarın zarar gördüğü orman yangınının ardından hasarın boyutu, havadan görüntülendi.

Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Muğla'daki orman yangınlarında 'sabotaj' şüphesi (2)

Muğla'nın Menteşe ilçesi Göktepe Mahallesi'nde 25 hektarın zarar gördüğü orman yangınının ardından hasarın boyutu, havadan görüntülendi. Göktepe köyündeki yerleşim yerine yaklaşık 1 kilometrelik mesafedeki yangın tamamen söndürüldü ancak görüntülerde rüzgarın etkisiyle bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

3 NOKTADA 4 HEKTAR ORMAN KÜLE DÖNDÜ

Kavaklıdere ilçesinde 4 hektarın zarar gördüğü orman yangınının boyutu da günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Sazak Yaylası'ndaki yangında, alevlerin ormanlık alandaki birbirine yakın 3 ayrı noktadaki kızılçam ağaçlarını küle çevirdiği görüldü. Yanan alanların hali görenlerin yüreklerini sızlattı.

YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
YANAN 25 HEKTARLIK ALAN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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