Son dakika gündem: Kozan'da huzur ve güven uygulaması
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Son dakika gündem: Kozan'da huzur ve güven uygulaması

15.11.2020 12:27 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:32

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri halkın huzur ve güvenliği için şehrin çeşitli bölgelerinde denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde 1000 kişinin GBT sorgusu yapıldı, aranan 4 kişi yakalandı.

Denetimde 190 araç kontrol edilirken 7 araca çeşitli maddelerden 7 bin 450 lira para cezası kesildi.

Uygulamada ayrıca bir otomobilin bagajında 170 kilo kaçak tütün ele geçirildi. Araç sürücüsü M.Ç. gözaltına alındı.

Son dakika gündem: Kozan'da huzur ve güven uygulaması
Son dakika gündem: Kozan'da huzur ve güven uygulaması
Son dakika gündem: Kozan'da huzur ve güven uygulaması
Son dakika gündem: Kozan'da huzur ve güven uygulaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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