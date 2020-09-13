Son dakika gündem: Kovid-19 tedavisi gören Gaziantepli iş adamı Mehmet Teymur, hayatını kaybetti
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Son dakika gündem: Kovid-19 tedavisi gören Gaziantepli iş adamı Mehmet Teymur, hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur, yaşamını yitirdi.

Son dakika gündem: Kovid-19 tedavisi gören Gaziantepli iş adamı Mehmet Teymur, hayatını kaybetti
13.09.2020 14:01 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:05

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Teymur, yaşamını yitirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, hayatını kaybeden Teymur için sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

Teymur'a Allah'tan rahmet dileyen Gül, "Mehmet Teymur'un Kovid-19 tedavisi görürken vefat ettiğini üzülerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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