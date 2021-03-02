Son dakika gündem: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan "Kırkpınar pehlivanlarına Kovid-19 aşısı yapılsın" önerisi Açıklaması
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Son dakika gündem: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan "Kırkpınar pehlivanlarına Kovid-19 aşısı yapılsın" önerisi Açıklaması

02.03.2021 13:23 | Son Güncelleme: 02.03.2021 13:23
Son dakika gündem: Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan

Son dakika haberler... Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşecek 3 bin pehlivana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması önerisinde bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde güreşecek 3 bin pehlivana yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılması önerisinde bulundu.

Gürkan, Belediye Meclis Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2-4 Temmuz tarihlerinde Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılmasının planlandığını söyledi.

Salgın tedbirleri kapsamında geçen yılki güreşlerin yapılamadığını anımsatan Gürkan, pehlivanların aşılanmasıyla bu yılki güreşlerin sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunan Gürkan, "Sağlık Bakanlığına bir çağrıda bulunmak istiyorum. Türkiye'de 14 boyda yaklaşık 3 bin pehlivanımız var. Bakanlıktan talebimiz ve çağrımız, 3 bin pehlivanın Türkiye Güreş Federasyonu aracılığıyla belirlenerek bir aşı takvimine alınarak birinci ve ikinci doz aşılarının yapılması." diye konuştu.

Pehlivanların aşılanarak güreşlere sağlıklı şekilde katılmalarının sağlanması gerektiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Pehlivanlar aşılanarak yaklaşmakta olan yağlı güreş sezonuna antrenman yapabilme imkanına kavuşmalarını ve ardından güreşlerin sağlık içerisinde iptal olmadan yapılmasını istiyoruz. O pehlivanları ekmek paralarını kazanabilecek duruma getirmeliyiz. Sağlık Bakanlığımızın bu talebe ilgisiz kalmayacağının ve Türk'ün ata sporu olan yağlı güreşin bir yıl aradan sonra kesintisiz olarak devamını sağlamak için Türkiye genelindeki 3 bin pehlivanımızın her iki doz aşısının yapılarak güreşlerin sağlıklı şekilde düzenlenmesini talep ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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