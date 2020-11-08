Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Şuşa'nın Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı Açıklaması
08.11.2020 13:23 | Son Güncelleme: 08.11.2020 13:23
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra, Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Şuşa'nın Azerbaycan ordusu tarafından 28 yıl sonra, Ermenistan işgalinden kurtarılmasını kutladı.
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şuşa, Ermenistan işgalinden kurtuldu. Zaferin kutlu, gazan mübarek olsun gardaşım." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu