Son dakika gündem: Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da, apartta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan apart işletmecisi Cengiz Karadoğan hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı.

BURSA'da, apartta iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan apart işletmecisi Cengiz Karadoğan hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Olayın ardından 9 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam merkez Osmangazi ilçesinde bulunan apartta meydana geldi. Akraba olan Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö., aralarında bilinmeyen nedenle husumet bulunan Cengiz Karadoğan'ın çalıştığı aparta gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Vedat Ö., Hüseyin Ö., Onur Ö. ve Cengiz Karadoğan, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralılardan Cengiz Karadoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Vedat Ö., Hüseyin Ö. ve Onur Ö.'nün ise sağlık durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polis, 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Son dakika gündem: Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem: Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika gündem: Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Son Dakika Haberleri
Kayınpederini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Kayınpederini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

 BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım Mustafa Destici
Magazin Bergen Demet Özdemir Berfu Yenenler
Spor Marcao Fatih Terim Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Münir Karaloğlu Mustafa Denizli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika gündem: Bursa'da apartta silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 12:02:22. #1.12#