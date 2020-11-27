Bakan Kurum, selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı
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Bakan Kurum, selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı

27.11.2020 12:51 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:19

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı.

Bakan Kurum başkanlığında, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, kentte 22 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden başta en fazla zarar gören Dereli olmak üzere ilçelerde yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Bundan sonra yapılması gerekenlerin de ele alındığı toplantıda, Bakan Kurum, sahadaki son durum hakkında ilgililerden brifing aldı.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kentteki programları kapsamında bazı ilçelerde incelemelerde de bulunacak.

Toplantıya, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Vali Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Kadir Aydın, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı ve diğer ilgililer de katıldı.

Bakan Kurum, selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı
Bakan Kurum, selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı
Bakan Kurum, selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı
Bakan Kurum, selden etkilenen Giresun'da değerlendirme toplantısına katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Tugay Kılıç

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