Son dakika gündem: AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in "kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı, bireysel başvurularında AYM'nin...
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Son dakika gündem: AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in "kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı, bireysel başvurularında AYM'nin...

09.10.2020 10:19 | Son Güncelleme: 09.10.2020 10:22
Son dakika gündem: AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in

Son dakika haberi: AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in "kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı, bireysel başvurularında AYM'nin yetersiz gerekçeler sunduğu" şikayetlerini reddetti.

AİHM, FETÖ elebaşı Gülen'in "kendisine karşı ayrımcılık yapıldığı, bireysel başvurularında AYM'nin yetersiz gerekçeler sunduğu" şikayetlerini reddetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Karadağ

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