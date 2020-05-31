Son dakika güncel: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi açılışında konuştu: (1) Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un idealinin, tüm insanlığı iyilik, güzellik, hayır, hasenat, sevgi, dostluk, kardeşlik çizgisinde birleştirmek olduğunu ifade ederek, "Merhum Dr.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un idealinin, tüm insanlığı iyilik, güzellik, hayır, hasenat, sevgi, dostluk, kardeşlik çizgisinde birleştirmek olduğunu ifade ederek, "Merhum Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un bir önemli hasleti de iyi bir gençlik yetiştirmek için çalışıp didinmiş olmasıdır. Daha doğrusu merhumun ideali, hani diyorum ya bazıları da eleştiriyor, 'Dindar bir nesil." dedi.

Erdoğan, Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesinin açılışında yaptığı konuşmada, hastanenin İstanbul'a, ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Bu hastanenin banisi Abdülhamid-i Sani Hazretlerini rahmetle, minnetle yad ettiğini belirten Erdoğan, bu eserin yaklaşık bir asır boyunca asker hastanesi olarak hizmet verdiğini anlattı.

Erdoğan, bu bölgenin artık yerleşim yeri haline dönüştüğü için buranın binasını restore ve içini modernize ederek şehrin hizmetine sunmak istediklerini dile getirerek, "Hamdolsun ortaya gerçekten hem buram buram tarih kokan hem de vatandaşlarımıza şifa vesilesi olacak bir eser ortaya çıktı. Eser güzel olunca isminin de bununla mütenasip olmasını arzu ettik. Böylece Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanemize kavuşmuş olduk." diye konuştu.

Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un gençliğinde şahsen tanıdığı, desteğini ve teşvikini gördükleri bir büyükleri olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kendisi Balkan Harbi, 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Harbi kahramanlarından aynı zamanda alim olan Ordu Ünyeli Binbaşı Numan Kurtulmuş'un oğludur. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirip dahiliye uzmanlığını tamamladıktan sonra hayatını bu şehirdeki tüm hastaların, gariplerin, gençlerin hizmetine adamıştır. Gariplerin babası olarak tanınması bu yüzdendir. Perşembe günleri tüm hastalara ücretsiz bakar, ilaçlarını ücretsiz verir, ihtiyaç sahiplerinin ceplerine harçlıklarını da koyardı. Babam rahmetli, beni imam hatip okuluna girmeden önce Niyazi Amcaya teslim etti. Çünkü bizim köyümüzden İsmail Niyazi Bey'in okul arkadaşı onlar Fatih'teki Fetih yurtlarında orada derslerini çalışırlar. Babam da zaman zaman onların yanına gelir giderdi. İmam hatip okuluna girerken de beni Niyazi Amca'ya götürdü dedi ki; 'ben oğlumu size teslim ediyorum.' İmam Hatip okuluyla da böylece tanışmış oldum.

İsmail Niyazi Kurtulmuş nöbetçi oldukları zaman, gelir yurtta geceleri bizim yatakhaneyi dolaşır, kimin üstü açık, kimin kapalı bizim yorganlarımızı tek tek elden geçirirdi. Bu şekilde de bizim oradaki babalığı da onlardan ayrıca görmüş olduk. "

"Tam bir vakıf insanıydı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurtulmuş'un vefatından sonra yıllarca her perşembe evinin kapısına gelen pek çok kimsenin kendisine hep dua ettiğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Merhum Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş'un bir önemli hasleti de iyi bir gençlik yetiştirmek için çalışıp didinmiş olmasıdır. Daha doğrusu merhumun ideali hani diyorum ya bazıları da eleştiriyor. 'Dindar bir nesil.' Merhumun ideali, tüm insanlığın iyilik, güzellik, hayır, hasenat, sevgi, dostluk, kardeşlik çizgisinde birleştirmekti. 1971 yılından milli saraylar hekimi olarak görevini Dolmabahçe Sarayı'nda yürütmeye devam etmesi onun medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze, ecdada olan bağlılığının bir ifadesiydi. İlim Yayma Cemiyetinin kuruluşunda ve eğitim hizmetlerinde çok büyük katkıları vardır. Anadolu'daki yoksul ailelerin çocuklarının eğitimlerine devam edebilmeleri ve meslek sahibi olmaları konusunda ayrı bir hassasiyet sahibiydi. Bu yönüyle de tam bir vakıf insanıydı. İmam hatip okullarına ayrı sevgi beslerdi. Hekimlik görevini yürütürken 51 yaşında sınavları verip İstanbul İmam Hatip Lisesinden mezun olması bu sevginin bir neticesiydi."

(Sürecek)

Kaynak: AA