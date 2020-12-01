GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
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GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

01.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:52

Gaziantep'in Nizip ilçesinde apartmanlara girerek bisiklet çaldıkları güvenlik kamerasınca tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde apartmanlara girerek bisiklet çaldıkları güvenlik kamerasınca tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, apartmanlara girerek bisiklet çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Apartman ve çevresindeki güvenlik kameralarının kaydını incelen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, zanlıların bir apartmana girmesi ve çaldıkları bisikletle apartmandan çıkması yer alıyor.

GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
GAZİANTEP - Bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı

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