Son Dakika! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Adını Son 16 Takım Arasına Yazdırdı
Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında Galatasaray, Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupasında adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-1 yenen Cim-Bom, kupada son 16 takım arasına kaldı. Galatasaray'ın golünü Yunus Akgün atarken, Keçiörengücü'nün golü Taha'dan geldi.
"GOL ATINCA NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"
Galatasaray'ın golünü atan Yunus Akgün maç sonrasında şunları söyledi: "Abilerimin, takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Kazanmak isterdik. Bu şanlı formayla ilk golümü atmak inanılmaz bir duyguydu. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Galatasaray formasıyla A takımda ilk golü attım. Bu şanlı formayla ilk golümü attıktan sonra ne yapacağımı şaşırdım. Gerçekten çok mutluyum."
YORUMLAR (4)
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Tebrikler Keçiörenim,hoca keşke devrimle baslasaydin 2. Yarı girdi dokturduCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bu ne menem işki galibiyete hasret kaldık...artık rakipler "beraberlik garanti, yenelim bari" diyorlar...hoca istifaaaaaaaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Bu maçta görünen net bir durum var GSnin gençlerinden bir cacık olmaz. Bu gençler üçüncü lig belki ikinci lig de mücadele edecek kumaşa sahipler. GSnin geleceği hiç parlak değil. Yine bir çok transfere para harcayacaklar...Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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Tur geçildi önemli değilde, 10 iken Muğdatın pozisyonu ofsayt değildi goldüaynı posisyonun bir benzerinde Keçiörenin golünü verdi neyse, bundan sonra Keçiörene başarılar, bir üst lige gelirler güzel top oynuyor çocuklar.Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır