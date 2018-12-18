Son Dakika! Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupasında Adını Son 16 Takım Arasına Yazdırdı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında sahasında Keçiörengücü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılılar rakibiyle 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-1 yenen Cim-Bom, kupada son 16 takım arasına kaldı. Galatasaray'ın golünü Yunus Akgün atarken, Keçiörengücü'nün golü Taha'dan geldi.

"GOL ATINCA NE YAPACAĞIMI ŞAŞIRDIM"

Galatasaray'ın golünü atan Yunus Akgün maç sonrasında şunları söyledi: "Abilerimin, takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Kazanmak isterdik. Bu şanlı formayla ilk golümü atmak inanılmaz bir duyguydu. Turu geçtiğimiz için çok mutluyuz. Galatasaray formasıyla A takımda ilk golü attım. Bu şanlı formayla ilk golümü attıktan sonra ne yapacağımı şaşırdım. Gerçekten çok mutluyum."