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Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı

Son dakika: Galatasaray, sezonun son maçında Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Sarı kırmızılılar, son dakikada yediği golle mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

24.07.2020 22:54 | Son Güncelleme: 24.07.2020 23:20

Süper Lig'in 34. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı kırmızılılar, son dakikada yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın golleri 58. dakikada Saracchi ve 65. dakikada Belhanda'dan (penaltı) geldi. Ev sahibi ekibinin gollerini ise 19. dakikada Fredy ve 90. dakikada Gustavo Ezequiel Blanco Leschuk kaydetti.

Bu sonucun ardından sarı kırmızılılar, puanını 56 yaptı. Antalyaspor ise sezonu 45 puanla bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Mücadele Suat Arslanboğa'nın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 2: Galatasaray'da Emre Akbaba topa doğru koşarken sağ bacağını tutarak yerde kaldı. Sakatlanan Emre'nin yerine Ömer Bayram oyuna dahil oldu.

Dakika 5: Eren, ceza sahası içerisindeki Jahovic'e doğru pasını gönderdi. Jahovic'in kontrol edemediği topu Marcao kornere yolladı.

Dakika 12: Sangare'nin pasıyla topla buluşan Bünyamin pasını ceza sahasındaki Jahovic'e gönderdi. Jahovic, istediği pozisyonu bulamayınca topu tekrar Bünyamin'e gönderdi. Bünyamin'in ikinci ortasında top sol kanattaki Eren'e geldi. Eren'in pasında ise Galatasaray savunması tehlikenin büyümesine izin vermedi ve topu uzaklaştırdı.

Dakika 17: Antalyaspor'un atağında sağ kanatta topla buluşan Bünyamin'in pasını bekletmeden kaleye gönderen Amilton, Okan'ı geçemedi. Yardımcı hakem pozisyonun başında Bünyamin'in ofsaytta olduğunu işaret etti.

Dakika 19: Amilton'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren'in ortasına bekletmeden vuruşunu yapan Fredy, ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

Dakika 21: Kullanılan köşe vuruşunun ardından topu tekrar kontrol eden Ömer Bayram'ın ortasında Sofiane Feghouli, çok uygun pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve top auta çıktı.

Dakika 25: Bünyamin'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Jahovic'in vuruş yapmasına izin vermeyen Saracchi topu kornere yolladı.

Dakika 28: Sağ kanatta topal buluşan Bünyamin'in ortasında Ufuk topa dokunamadı ve Galatasaray savunması topu uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 34: Sağ kanatta topla buluşan Feghouli ceza sahası içerisindeki Adem'e doğru pasını gönderdi. Araya giren Kudryashov topun kontrolünü sağladı ve tehlikenin büyümesine izin vermedi.

Dakika 39: Jahovic'in hatasıyla başlayan Galatasaray atağında Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Adem'in ortası ceza sahası dışında Linnes'e kadar geldi. Linnes'in sert şutu çerçeveyi bulmadı. Yardımcı hakem Adem'in ofsaytta olduğunu işaret etti.

Dakika 41: Sol kanatta topla buluşan Doğukan'ın vuruşunda Okan son anda topa müdahale ederek farkın 2'ye yükselmesini önledi.

Dakika 45+4: Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 49: Jahovic'in pasıyla topla buluşan Amilton, ceza sahasına girmek isterken topu ayağından açtı. Araya giren Donk, müdahelesini yaptı ve topu taca yolladı.

Dakika 51: Ceza sahasına giren Eren kaleciyle karşı karşıya kaldı. Eren'in vuruşunda iyi yer tutan Okan önemli bir kurtarış yaptı.

Dakika 56: Belhanda'nın pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Marcao'nun plase vuruşu direğin hemen üzerinden auta gitti.

Dakika 58: Doğukan'dan topu kapan Adem'in pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Saracchi, dar açıdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Maçta durum şimdi 1-1.

Dakika 65: Kazanılan köşe vuruşundan yapılan ortaya Belhanda dokundu. Belhanda'nın müdahalesinden sonra Amilton topa eliyle dokununca hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Belhanda attığı golle takımını 2-1 öne geçirdi.

Dakika 72: Fredy'den topu alan Gustavo Blanco, pasını tekrar Fredy'ye göndermek istedi. Araya giren Donk topu uzaklaştırmayı başardı.

Dakika 75: Veysel Sarı'nın uzun pasıyla topla buluşan Jahovic'in vuruşu üst direkten döndü. Yardımcı hakem pozisyonun bitmesinin ardından ofsayt bayrağını kaldırdı.

Dakika 78: Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Feghouli'nin vuruşu savunmadan sekti ve kaleci Ferhat'ta kaldı.

Dakika 82: Kullanılan köşe vuruşunda Amilton'un dokunduğu top arka direkteki Kudryashov'a doğru geldi. Kudryashov bomboş pozisyonda topa dokunamayınca Antalyaspor beraberlik fırsatını kullanamadı.

Dakika 85: Galatasaray atağında Adem'in pasıyla ceza sahasına giren Feghouli'nin vuruşunda Ferhat son anda müdahalesini yaparak golü önledi.

Dakika 90+2: Hakan Özmert'in sert şutunu Okan harika bir şekilde kurtardı. Dönen topa vuran Mevlüt Han'ın şutunda top direkten döndü. Top yine Antalyaspor oyuncularında kaldı. Amilton pasında topuğuyla topu ağlara gönderen Gustavo Blanco maça yeniden denge getirdi.

Dakika 90+5: Karşılaşma 2-2 sona erdi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Haber Yorumları (1)
GO HOME TERİM: terim gitsin artık bu kadar yeter bu takımda kaldığı. hakemleri suçlamakla kendini kurtaramaz artık.
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