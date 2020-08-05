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Son Dakika: Galatasaray, Arda Turan'la resmi sözleşme imzaladı

Son dakika: Galatasaray, Arda Turan'la resmi sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

05.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 05.08.2020 19:21

Galatasaray, Arda Turan transferini resmi olarak duyurdu.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Galatasaray'ımız, profesyonel futbolcu Arda Turan'ın transferi için anlaşma sağladı.

30 Ocak 1987 tarihinde İstanbul'da doğan Arda Turan, Galatasaray altyapısından yetişip son dönemlerde Türk futbolunu Avrupa'da gururla temsil eden isimlerin başında geldi.

2005-2011 yılları arasında akademisinde yetiştiği Galatasaray'da hizmet veren Arda Turan, 2007-2008 yılında takımımızla birlikte şampiyonluk sevinci yaşadı. Arda Turan Galatasaray kariyerinde Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 2004-2005 sezonunda Türkiye Kupası, 2007-2008 sezonunda ise Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan kadronun parçası oldu.

2011-2012 sezonu başında kulübümüze 13 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak Avrupa'ya adım atacağı ilk kulüp olan Atletico Madrid'e transferi gerçekleşen futbolcumuz, İspanyol kulübünde dört sezon başarıyla forma giydi.

Madrid ekibindeki macerasında bir La Liga Şampiyonluğu, bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir UEFA Süper Kupası, bir Copa del Rey, bir İspanya Süper Kupası şampiyonluğu başarıları yaşayan kadronun önemli bir parçası olan Arda Turan, bu sürecin ardından dünya devlerinin dikkatini çekti.

2015-2016 sezonu yazında Katalan devi Barcelona, Arda Turan'ı 34 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında renklerine kattı. Bu transfer, bir Türk futbolcu için ödenen en yüksek bonservisli transfer olma rekoruna sahip bulunuyor.

Barcelona'da kariyerinin zirvesini yaşayan Arda Turan, La Liga, Copa del Rey (2), İspanya Süper Kupası, UEFA Süper Kupası ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Bu süreçte Türkiye A Milli Takımı'nda Euro 2008 ve Euro 2016'ya katılmayı başaran kadronun önemli parçası olan Arda Turan, ay-yıldızlı formayı 100 kez sırtına geçirerek 16 gole imza attı.

Galatasaray Akademisi'nden çıkarak Avrupa'da Türk futbolunu gururla temsil eden oyuncumuz, İspanya kariyerine 10 kupa sığdırarak ülkesine geri döndü.

Son 1,5 sezonunu Medipol Başakşehir takımında geçiren Arda Turan, kariyerinin bundan sonraki evresinde yuvasında, Galatasaray forması ile devam edecek.

Galatasaray Spor Kulübü olarak Arda Turan'a yuvana hoş geldin diyor, sarı-kırmızılı forma ile çıkacağı yeni yolculukta kendisine başarılar diliyoruz.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Galatasaray, Arda Turan'la resmi sözleşme imzaladı
Haber Yorumları (2)
COŞKUN ÇAKIROĞLU: Daha düne kadar küfür yağdıranlar şimdi geri almışlar kaypak gevşekler:))
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TATSIZ TUZSUZ SEZON BİZİ BEKLİYOR: Hayırlı olsun Belhanda Feguli gibi şımarık futbolcuları gördükten sonra Arda gerçek 10 numara dır. . .
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