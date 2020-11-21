Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı mesajı: İnşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız

Son dakika! G20 Zirvesi'ne canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız. G20 platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı G-20 Liderler Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Salgınla mücadeleyi iş birliği ve dayanışma olmadan başarıya ulaştırmamız mümkün değildir. Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi. Türkiye olarak 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşa yardım sağladık.

"İKİ TÜRK BİLİM İNSANININ ÜRETTİĞİ AŞIYA DAİR HABERLERİ SEVİNÇLE TAKİP EDİYORUZ"

Almanya'daki iki Türk bilim insanının ürettiği aşıya dair ümit verici haberleri sevinçle takip ediyoruz. Ancak burada bir hususa dikkat edilmesi gerekiyor. geliştirilen aşılar mevcut adaletsizlikleri daha da derinleştirmek yerine insanlığın ortak malı olarak kullanıma sunulmalıdır.

YERLİ AŞI ÇALIŞMALARI

Bu çerçevede G20 Platformu aşıya herkesin uygun maliyetli ve hakkaniyetli erişimini güvence altına alacak mekanizmaları hazırlamalı ve işletmelidir. Türkiye olarak biz de toplam 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız.

"TÜRKİYE ADİL BİR EKONOMİK BÜYÜMEDEN YANADIR"

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü'nün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir ekonomik büyümeden yanadır."