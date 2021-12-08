Son dakika... Fındıklı'da orman yangını; alevlerin sıçradığı 2 ev yandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 100 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜRize'nin Fındıklı ilçesinde anız yakılması nedeniyle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.
RİZE (DHA) - YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ, 100 DEKAR ALAN ZARAR GÖRDÜ
Rize'nin Fındıklı ilçesinde anız yakılması nedeniyle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle 5 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 2 ev kullanılamaz hale gelirken, yaklaşık 100 dekar çalılık ve çaylık alan zarar gördü. Anız yaktığı belirlenen B.Ç. hakkında işlem başlatıldı.'EVİMİZ YANDI, ORTADA KALDIK'2 katlı ahşap evi yanan Ayten Özgenç, alevlerin bir anda evi sardığını belirterek, "Alevleri hiç görmedik. Bahçe temizliği için ateş yakmışlar, o esnada rüzgarla birlikte alevler bizim evi sardı. Biz kendimizi dışarı attık. Evimiz yandı. Şimdi ortada kaldık, ne yapacağımızı bilmiyoruz" diyerek, gözyaşı döktü.Çağlayan köyü muhtarı Osman Süleymanağaoğlu da yangının anız ateşi sonrası çıktığını belirtip, "Bir vatandaşımız bahçesini temizlemek için ateş yakıyor. Rüzgarın başlamasıyla kontrol edemeyince alevler yayılıyor. Yaklaşık 100 dekarlık çaylık ve çalılık arazi ile 2 evimiz yandı. Vatandaşlarımız anız ateşleri yakarken çok dikkatli olmalılar" dedi.