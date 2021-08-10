Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisi için Rus ekibi Khimki'yle anlaşma sağlandığını duyurdu
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Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisi için Rus ekibi Khimki'yle anlaşma sağlandığını duyurdu

Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisi için Rus ekibi Khimki'yle anlaşma sağlandığını duyurdu
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Sarı-Lacivertliler, geçen sezon kadrosuna kattığı İsviçreli forvet Kemal Ademi'yi, bonservisiyle birlikte Khimki'ye gönderdi. Fenerbahçe, oyuncuya hizmetleri için teşekkür etti.

Fenerbahçe, Kemal Ademi ile yollarını ayırdı. Sarı-Lacivertliler, Rus ekibi Khimki ile bonservis konusunda el sıkışıldığını bildirdi.

Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisi için Rus ekibi Khimki'yle anlaşma sağlandığını duyurdu

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kemal Ademi'ye Teşekkürlerimizle

Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki'ye transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisi için Rus ekibi Khimki'yle anlaşma sağlandığını duyurdu
Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisi için Rus ekibi Khimki'yle anlaşma sağlandığını duyurdu

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisi için Rus ekibi Khimki'yle anlaşma sağlandığını duyurdu - Haberler Spor
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