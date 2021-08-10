Son Dakika: Fenerbahçe, Kemal Ademi'nin bonservisi için Rus ekibi Khimki'yle anlaşma sağlandığını duyurdu

Son dakika: Sarı-Lacivertliler, geçen sezon kadrosuna kattığı İsviçreli forvet Kemal Ademi'yi, bonservisiyle birlikte Khimki'ye gönderdi. Fenerbahçe, oyuncuya hizmetleri için teşekkür etti.

Fenerbahçe, Kemal Ademi ile yollarını ayırdı. Sarı-Lacivertliler, Rus ekibi Khimki ile bonservis konusunda el sıkışıldığını bildirdi.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Kemal Ademi'ye Teşekkürlerimizle

Oyuncumuz Kemal Ademi, bonservisiyle birlikte Rusya Ligi takımlarından FK Khimki'ye transfer olmuştur.

Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fenerbahçe Spor Kulübü"

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