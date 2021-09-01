Son Dakika: Fenerbahçe, Diego Rossi'yi resmen kadrosuna kattı
Son dakika: Fenerbahçe, MLS Ligi takımlarından Los Angeles FC'den Diego Rossi'yi renklerine bağladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır" ifadelerine yer verildi.
Fenerbahçe kadrosunu önemli bir yıldızla güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, MLS'te Los Angeles FC formasıyla harikalar yaratan Diego Rossi'yi kadrosuna kattı.
"ÇUBUKLU FORMA ALTINDA BAŞARILAR DİLERİZ"
Fenerbahçe transfere ilişkin yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımından Diego Rossi'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamıştır. 1998 doğumlu Uruguaylı oyuncumuza çubuklu formamızla başarılar dileriz. Fenerbahçe'ye hoş geldin Diego!" ifadelerine yer verdi.