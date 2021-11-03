Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası ( Fed ), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

VARLIK ALIM HIZINI AZALTMA KARARI

Fed, aylık varlık alımlarını kasım ayından itibaren yavaşlatmaya başlayacak. Fed varlık alım hızını aylık 15 milyar Dolar azaltma kararı aldı. Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 30 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak.

FED BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell TSİ 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

SON TOPLANTIDA DA FAİZ SABİT BIRAKILMIŞTI

Son FED Faiz toplantısı, 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. Eylüldeki toplantıda da Fed faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit bırakmıştı.

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