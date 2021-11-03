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Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı

Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - Haberler | Ekonomi

Son dakika: ABD Merkez Bankası, faiz oranlarında değişiklik yapmadı ve politika faizini 0-0.25 aralığında sabit tuttu. Fed, varlık alım hızını beklentiler dahilinde aylık 15 milyar dolar azaltma kararı aldı. Öte yandan, faiz kararının ardından Fed Başkanı Powell'ın açıklama yapması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası ( Fed ), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Fed, aylık varlık alımlarını kasım ayından itibaren yavaşlatmaya başlayacak. Fed varlık alım hızını aylık 15 milyar Dolar azaltma kararı aldı. Aralık ayında 60 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 30 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alacak.

Fed Başkanı Jerome Powell TSİ 21.30'da basın toplantısı düzenleyecek.

Son FED Faiz toplantısı, 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmişti. Eylüldeki toplantıda da Fed faizi yüzde 0 ile yüzde 0.25 arasında sabit bırakmıştı.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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