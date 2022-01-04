Galatasaray'dan ayrılacağı konuşulan Fatih Terim, taraftarların yüreğine su serpti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, görevinden ayrılacağı haberlerini sert şekilde yalanladı. Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zarar verdiğimi gördüğümde gidecek kadar Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Terim'in yaptığı açıklama:

"RAHATSIZLIK DUYUYORLAR"

Son günlerde hakkımda yapılan haberleri, belli planlar dahilinde oluşturulan dedikodu içerikli paylaşımları büyük bir dikkatle takip ediyorum. Biliyorum ki; Fatih Terim ile Galatasaray isminin yan yana gelmesinden duyulan rahatsızlık yeni değil. Her sezonun belli bölümlerinde, mevsimsel olarak kendisini tekrar eden benzer içerikli saldırılara karşı artık çok daha hazırlıklı olduğumun da ayrıca bilinmesini isterim.

"ARZU ETTİĞİMİZ NOKTADA DEĞİLİZ"

Sezonun bu bölümünde geldiğimiz noktada arzu ettiğimiz pozisyonda olmadığımız bir gerçek. Bunun sorumluluğu bir kişiye ait ise, o benim ve yapılan tüm gelecek planının Galatasaray'a zarar verdiğini, bir noktada tıkanıklık gösterdiğini veya ileri gitmeyeceğini düşündüğüm an gereğini yapacak kadar Galatasaraylıyım.

"MİRAS BIRAKMAK İSTİYORUM"

Takımımıza, çıktığımız yolun sonundaki ışığa güveniyorum. Bugün gelmeyen sonuçların bize döneceğini de biliyorum. Galatasaray ile Türkiye'deki tüm kupaları kazanma sevincini yaşayan, birçok ilki ve benzersiz başarıyı kendi kulübünde tadan, Avrupa'da çıtayı hep en yukarıya koyan bir teknik direktör olarak, kariyerimin bu dönemindeki en önemli hedefim; rakamsal olarak bir fazla kupa kazanmak veya daha önce elde edilen başarıları tekrar yaşatmaktan öte, arkamda önemli bir jenerasyon ve futbol mirası bırakabilmektir.

"GÖSTERDİKLERİ SABRIN KARŞILIĞINI VERECEĞİM"

Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzun göstereceği sabır ve insiyatif dahilinde en üst gayretle çalışmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim."

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