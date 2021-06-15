Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi
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Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Marmara Denizi'ni esir alan deniz salyası için farklı noktalardan alınan 550 numunenin sonuçları belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMİYOR"

Bakan Kurum, "Ülke çapında bir seferberlik şuuru var. Yaptığımız çevrimiçi toplantılarla karşılaştırmalı analizler yapıyoruz. Bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sahada 1550 personel çalışmakta. 46 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplam 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Farklı noktalardan 550 numune aldık. Müsilajın üzerinden yapılan araştırmalarda müsilajın tehlikeli atık olmadığını ve toksik özellik göstermediğini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi

"ARITMA TESİSLERİNİN DEŞARJ STANDARTLARINA KISITLAMA GETİRECEĞİZ"

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Kısa ve uzun vadeli eylem planlarımızı hayata geçiriyoruz. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizi'miz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda. Arıtma tesislerinin deşarj standartlarına kısıtlama getireceğiz. Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz."

Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMIŞTI

Marmara Denizi için bakanlık tarafından temizlik seferberliği başlatılmıştı. Bu kapsamda; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'de çalışma yapılmıştı, toplanan salyalar arıtma tesisine götürülmüştü. Bakan Kurum yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nin yıl sonuna kadar koruma alanı ilan edileceğini söylemişti.

Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi
Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi
Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi
Haber Yorumları (4)
OSMAN TOKGONUL: Yoook , bu sefer kandıramayacaksınız . Yemezler abi .
Cevap Yaz 1 6 Yayından Kaldır
DENİZ ÇETİN: Oh be vallahi yüreğime su serpildi.Zaten doğal bi seleksiyon bu, kimyasal atik çıkacağına ihtimal bile vermemistim.Ülkede zaten herşey mükemmel ilerliyor hele denetim ülkemiz denetleme konusunda 500 yil ileride bence başta avrupa olmak üzere tüm ülkelerin ülkemizdeki denetim sistemini kitaplarina ders olarak işlemesi gerekiyor.Allah sonumuzu hayir etsin
Cevap Yaz 18 16 Yayından Kaldır
AHMET SAY: doğayı katlettiniz havayı suyu ağaçları mafettiniz heryer bina her yer beton buna bir sınırlama getirtilmeli
Cevap Yaz 8 29 Yayından Kaldır
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Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi - Haberler Ekonomi
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