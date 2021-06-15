Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi

Son dakika: Marmara Denizi'ni esir alan deniz salyası için farklı noktalardan alınan 550 numunenin sonuçları belli oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Yaptığımız ilk çalışmalar çerçevesinde; bugün itibarıyla müsilajın tehlikeli atık olmadığı veya toksik özellik göstermediğini tespit ettik" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde etkili olan müsilaj tehlikesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"TOKSİK ÖZELLİK GÖSTERMİYOR"

Bakan Kurum, "Ülke çapında bir seferberlik şuuru var. Yaptığımız çevrimiçi toplantılarla karşılaştırmalı analizler yapıyoruz. Bilimsel çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sahada 1550 personel çalışmakta. 46 tekne ve karadan temizleme ekipmanlarımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Toplam 2 bin 684 metreküp müsilajı topladık. Farklı noktalardan 550 numune aldık. Müsilajın üzerinden yapılan araştırmalarda müsilajın tehlikeli atık olmadığını ve toksik özellik göstermediğini tespit ettik" ifadelerini kullandı.

"ARITMA TESİSLERİNİN DEŞARJ STANDARTLARINA KISITLAMA GETİRECEĞİZ"

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti:

"Kısa ve uzun vadeli eylem planlarımızı hayata geçiriyoruz. Şunu çok rahat söyleyebilirim ki; yaptığımız bu çalışmalarla Marmara Denizi'miz bugün, dünden, bir hafta öncesinden çok daha temiz durumda. Arıtma tesislerinin deşarj standartlarına kısıtlama getireceğiz. Marmara Denizi'ne kirlilik taşıyan kaynakların tamamını kontrol altına almak için, tüm arıtma tesislerine Sürekli Atıksu İzleme Sistemi getiriyoruz."

TEMİZLİK SEFERBERLİĞİ BAŞLATILMIŞTI

Marmara Denizi için bakanlık tarafından temizlik seferberliği başlatılmıştı. Bu kapsamda; İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Balıkesir'de çalışma yapılmıştı, toplanan salyalar arıtma tesisine götürülmüştü. Bakan Kurum yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nin yıl sonuna kadar koruma alanı ilan edileceğini söylemişti.