Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti
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Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti

06.11.2020 12:38 | Son Güncelleme: 06.11.2020 13:28

Son dakika: Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen "futbolda şike" davasında Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, "şike ve teşvik primi" suçlarından beraat etti.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen "futbolda şike" davasında, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 5 kişilik dosyada karar açıklandı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

ALİ KOÇ DA TAKİP ETTİ

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve bazı kulüp yöneticileri de duruşmayı izleyici bölümünden takip etti.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, hükümlü sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu ve Ahmet Çelebi'nin "şike ve teşvik primi" suçlarından beraatlerini istedi. Savcı, hükümlü Selim Kımıl'ın ise cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı yapılan savunma sonrası Aziz Yıldırım'ın beraatine karar verdi.

DOSYALAR AYRILMIŞTI

Mahkeme heyeti bir önceki duruşmada, Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nin usulden bozma ilamına uyulmasına hükmetmişti.

Heyet, Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl'ın dosyasının ayrılmasına ve İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmekte olan "futbolda şike kumpası" dava dosyasının istenmesine karar vermişti.

Son Dakika: F.Bahçe Eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike davasından beraat etti

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Haber Yorumları (13)
MELDA: Şike şike oldu
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YENİÇERİ: Şikebahçe yine dört ayak üstüne düştü her zamanki gibi
Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
PARADALET: Yahu aklınız alıyormu bu ülkede aziz yıldırım ayarında zenginin ceza yediği nerede görülmüş
Cevap Yaz 8 6 Yayından Kaldır
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