Son dakika! Erzurum'un eşsiz lezzetlerinden "pekmezli baklava" coğrafi işaret aldı
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Son dakika! Erzurum'un eşsiz lezzetlerinden "pekmezli baklava" coğrafi işaret aldı

05.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:39
Son dakika! Erzurum'un eşsiz lezzetlerinden

Son dakika haber... Cağ kebabı, kadayıf dolması, civil peyniri ve su böreği gibi çok sayıda coğrafi tescilli yöresel lezzeti bulunan Erzurum'da, dut ağaçlarından üretilen pekmezden yapılan "pekmezli baklava" tescillendi.

Cağ kebabı, kadayıf dolması, civil peyniri ve su böreği gibi çok sayıda coğrafi tescilli yöresel lezzeti bulunan Erzurum'da, dut ağaçlarından üretilen pekmezden yapılan "pekmezli baklava" tescillendi.

Erzurum Ticaret Borsasının Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvuru sonucu, dut ağaçlarından üretilen pekmezden yapılan ve içinde şeker bulunmayan pekmezli baklavaya "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, kentteki bir pekmezli baklava üretim yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin pekmezli baklavasını coğrafi işaret tescil belgesi alarak tescillediklerini belirterek, bunun kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Oral, "Pekmezli baklavanın en büyük özeliği yörede yetişen dut ağaçlarından üretilen pekmezden yapılması ve içinde kesinlikle şeker, glukoz içermemesidir. Yaklaşık 30'a yakın üründe tescil belgesi almak için çalışmalarımız var." dedi.

Erzurum'da çok fazla yöresel lezzetin bulunduğunu belirten Oral, kentin gastronomi şehri olmaya aday ve iddialı olduğunu vurguladı.

Alınan tescil belgeleriyle kısa sürede kentin ismini daha fazla duyuracaklarını aktaran Oral, şöyle devam etti:

"Endüstriyel açıdan üretilen mevcut coğrafi işaretli civil peniri, kadayıf dolması, yeşil göğermiş peynir gibi ürünlerimiz var. Şimdi tescil için Erzurum tereyağı ve kavurması gibi başvurularımız devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 50'den fazla coğrafi işaret belgesine sahip olmak. Hazırlığını ve başvurusunu yaptığımız 21 tane ürün ile 19 tane hali hazırda çalışmalarını sürdürdüğümüz işler var. Diğer odalarımızın tescil aldığı ürünler ile koordinasyonlu şekilde bütün ilçelerimiz ve ilimizin yöresel ürünlerini, değerlerini tescil altına alıp hem yöresel değerlere sahip çıkacağız hem de istihdama katkı sunacağız."

Oral, tescil belgesinin istihdamı etkilediğini ve markalaşma yolunda kente ciddi değer katacağını sözlerine ekleyerek, yıl sonunda kadar alınacak diğer tescil belgeleriyle şehrin gastronomi kenti olma yolunda önemli mesafe alacağını sözlerine ekledi.

Erzurum pekmezli baklava

İlk üretiminin 1950 yıllarında yapıldığı belirtilen Erzurum'un pekmezli baklavası, baklava açmak için özel üretilen oklavalarla olabildiğince ince olarak elde açılan yufkaların arasına Antep fıstığı, ceviz içi ve Erzurum'da üretilen dut pekmezi ilavesiyle rulo şeklinde sarılarak hazırlanan ve dilimlenerek pişirilen kente özgü şerbetli bir tatlı çeşidi. Bu baklavayı diğerlerinden ayırt eden en önemli özellik ise tatlandırma yöntemi. Erzurum pekmezli baklavasına tatlandırıcı olarak yufkaların arasına Erzurum'da yetişen dutlardan üretilen dut pekmezi kullanılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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