Son dakika... Ereğli'de İtfaiye Haftası törenle kutlandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Devrim Bulvarı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, itfaiye teşkilatının toplumun göz bebeği olduğunu söyledi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş de personel, teknik donanım ve ekipmanlarla Batı Karadeniz'in en donanımlı itfaiye teşkilatı olduklarını söyledi.

Doğal afetlerin itfaiyenin önemini ve değerini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Ateş, "Depremlerde, yangınlarda, sellerde, kazalarda ve bir canlı bile mahsur kaldığında akıllara gelen ilk isim itfaiyecidir." dedi.

Ateş, gönüllü itfaiyecilik projesiyle 450 gönüllüyü kazandıklarını, 200 bin nüfuslu bölgeye resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 365 gün kesintisiz hizmet sunduklarını kaydetti.

Protokol üyeleri, daha sonra Ereğli itfaiyesinin ülke genelinde katıldığı afetlerdeki müdahalelerinin yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi.