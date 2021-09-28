Son dakika... Ereğli'de İtfaiye Haftası törenle kutlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Ereğli'de İtfaiye Haftası törenle kutlandı

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Son dakika... Ereğli'de İtfaiye Haftası törenle kutlandı

Son dakika haberleri: Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde İtfaiye Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Devrim Bulvarı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende konuşan Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, itfaiye teşkilatının toplumun göz bebeği olduğunu söyledi.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş de personel, teknik donanım ve ekipmanlarla Batı Karadeniz'in en donanımlı itfaiye teşkilatı olduklarını söyledi.

Doğal afetlerin itfaiyenin önemini ve değerini bir kez daha gösterdiğini vurgulayan Ateş, "Depremlerde, yangınlarda, sellerde, kazalarda ve bir canlı bile mahsur kaldığında akıllara gelen ilk isim itfaiyecidir." dedi.

Ateş, gönüllü itfaiyecilik projesiyle 450 gönüllüyü kazandıklarını, 200 bin nüfuslu bölgeye resmi tatil günleri de dahil olmak üzere 365 gün kesintisiz hizmet sunduklarını kaydetti.

Protokol üyeleri, daha sonra Ereğli itfaiyesinin ülke genelinde katıldığı afetlerdeki müdahalelerinin yer aldığı fotoğraf sergisini gezdi.

Son dakika... Ereğli'de İtfaiye Haftası törenle kutlandı

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü

Kadıköy'de hareketli dakikalar! 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mustafa Keser Tanem Sivar Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Balotelli Fatih Terim Ali Palabıyık Valentin Rosier Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika... Ereğli'de İtfaiye Haftası törenle kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 13:04:02. #1.11#