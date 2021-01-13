Son Dakika | Elazığ'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü
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Son Dakika | Elazığ'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

13.01.2021 23:53 | Son Güncelleme: 13.01.2021 23:56
Son Dakika | Elazığ'da şarampole devrilen tırın sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Selahattin T. idaresindeki 60 GA 2686 plakalı tır, ilçe kara yolunun Sori maden ocakları mevkisinde şarampole devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Alacakaya Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Selahattin T'nin, ilçedeki bir maden ocağından yüklediği krom cevherini işlenmek üzere Kovancılar ilçesindeki bir tesise bıraktıktan sonra dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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