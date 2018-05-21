Ekonominin 3 Patronu, Şimşek, Ağbal ve Zeybekci, Liste Dışı Kaldı

Seçimlere az süre kala partiler milletvekili aday listesini YSK'ya teslim etti. AK Parti listesinde ise sürprizler ortaya çıkmaya başladı. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci milletvekili aday listesinde yer almadı. Dışarıdan bakan atamasıyla 3 ismin tekrar görevlerine gelmesi bekleniyor.

LİSTELER TESLİM EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve beraberindeki heyet 600 kişiden oluşan milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. CHP listeleri de YSK'ya teslim edildi.

AK Parti'de Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci aday gösterilmedi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de aday değil.

Nihat Zeybekci

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım sabahın erken saatlerinde partinin genel merkezine gelerek milletvekili adayı listelerine son şeklini vermek için mesaiye başladı. AK Parti'de hazırlanan milletvekili aday listeleri YSK'ya götürüldü.