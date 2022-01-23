Son dakika! Ekipler kolu kırılan çocuk için seferber oldu - Haberler
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Son dakika! Ekipler kolu kırılan çocuk için seferber oldu

Son dakika! Ekipler kolu kırılan çocuk için seferber oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ekipler koru kılan çocuk için ekipler seferber oldu.

ÇEMİŞGEZEK, TUNCELİ (İHA) - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde ekipler koru kılan çocuk için ekipler seferber oldu.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "Çemişgezek İlçe Kaymakamlığımız koordinesinde, özel idare, jandarma ve sağlık ekiplerimiz kolu kırılan çocuğumuzu alarak hastaneye ulaştırdı. Ekiplerimize teşekkür ediyor, çocuğumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi. - TUNCELİ

Son dakika! Ekipler kolu kırılan çocuk için seferber oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Çemişgezek, Jandarma, Hisarcık, Tunceli, 3. Sayfa, Haber

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