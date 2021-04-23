Son dakika! Düzce'de bir sitenin yönetimi çocuklara 23 Nisan sürpriz yaptı
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Son dakika! Düzce'de bir sitenin yönetimi çocuklara 23 Nisan sürpriz yaptı

Son dakika! Düzce'de bir sitenin yönetimi çocuklara 23 Nisan sürpriz yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Düzce'de bir site yönetimi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlama yapamayan çocuklar için etkinlik düzenledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Düzce'de bir site yönetimi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kutlama yapamayan çocuklar için etkinlik düzenledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir sitenin yönetimi, çocuklar için DJ performansı düzenledi.

DJ Uğur Çakır, çaldığı milli çocuk parçaları ve marşları ile hem çocukları hem büyükleri coşturdu.

Site yönetici Özgür Turna çocukların eğlenmesi için bir performans düzenlediklerini ifade ederek, "Çocuklar uzaktan eğitimle sabahtan akşama kadar bilgisayar başında, evde çok nötr bir hayat yaşamaya başladılar. Zaten bu dünya çocuklar için her şey çocuklar için. Bu sebeple çocuklara güzel bir anı olsun istedik. Sitede ufak çaplı bir etkinlik yaptık. Çocukların mutlu olduğunu gördük. Çocuklar eğlendi. Amacımız buydu ve amacımıza ulaştık." dedi.

Etkinlik sonunda okunan İstiklal Marşı'na sitede bulunanlar eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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