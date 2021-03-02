Son dakika: Dünya Müslüman Alimler Birliğinden "Dünya Kudüs Haftası'nda" Filistin davasına desteğin arttırılması çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Dünya Kudüs Haftası'nda Filistin davasına destek çalışmalarının arttırılması çağrısında bulundu.

Birlik, Hicri takvime göre recep ayının son haftası olarak belirlenen (8-14 Mart) "Dünya Kudüs Haftası" dolayısıyla yazılı bir açıklama yayımladı.

"Kudüs'ü savunmak ve onu işgalcilerden kurtarmak, dini bir görev, ulusal ve insani bir zorunluluktur." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Arap ve İslam ülkelerindeki dernek, kurum ve sivil toplum örgütlerinden Filistin davasına destek için konferans ve sempozyumlar düzenlemek, görsel ve sesli kayıtlar hazırlamak suretiyle bu haftayı en etkili şekilde değerlendirmeleri istendi.

Müslüman alimlerin, kurumların ve Filistinlilerin iş birliği içinde hareket etmesinin "Kudüs'ü Yahudileştirme" çabalarına engel olacağı kaydedilen açıklamada, Filistinlilerin yanında duran herkese teşekkür edildi.

Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyan Kudüs, hicri takvime göre 27 Recep 583'te Haçlı işgalinden kurtarmıştı. "Dünya Kudüs Haftası" da Kudüs'ün fethedildiği bu tarihi içine alacak şekilde belirlenmişti.

İsrail, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'ü işgal altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer