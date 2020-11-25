Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti
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Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

25.11.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:30

Son dakika: Arjantin'in yetiştirdiği en önemli futbolcu olan Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. 60 yaşındaki futbol efsanesinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arjantin'in dünyaca ünlü eski futbolcusu Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sonrası hayata veda etti.

Beyninde pıhtı oluşması nedeniyle kısa bir süre önce ameliyat olan Maradona, kasım ayının başında hastaneye kaldırılmış ve ameliyata alınmıştı.

ARJANTİN FEDERASYONU'NDAN MARADONA PAYLAŞIMI

Arjantin Futbol Federasyonu, Diego Armando Maradona'nın ölüm haberinin ardından resmi twitter hesabından "Hoşça kal Diego. Futbol dünyasında atan her kalpte, sonsuza kadar kalacaksın" paylaşımında bulundu.

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Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

590 MAÇTA 308 GOL ATTI

Kulüp takımlarında oynadığı 590 maçta 308 gol atan Maradona, Napoli'yi şampiyon yapıp Napoli taraftarı tarafından bir efsane olarak hatırlanır.

Kokain bağımlısı olarak özellikle çocuk hayranlarına karşı kötü örnek oldu. 1994 Amerika'daki Dünya Kupası'nda doping kullandığının ortaya çıkmasıyla futbol hayatını bitirdi. Bu olaydan sonra Maradona madde bağımlılığına büyük bir savaş açtı.

Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

"TANRININ ELİ"

1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye elle attığı gol ve bu gol için yaptığı; "O el, Tanrı'nın eliydi" yorumu çok tartışıldı. Aynı maçta attığı, kendi yarı sahasından kale önüne kadar, kaleci dahil tam 8 oyuncuyu çalımlayarak attığı gol de Asrın Golü seçildi. Arjantin ile 1986 yılında Dünya Kupası'nı kaldırdı. 91 kez Arjantin Millî Takım formasını giyen efsane futbolcu Maradona, bu maçlarda 34 gol kaydetti.

Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

FUTBOLDAN 15 AY MEN EDİLDİ

Kokain ve uyuşturucu testlerinde başarısız olan Maradona 15 ay futboldan men edildikten sonra 1992 yılında Napoli'den ayrıldı. İspanya'dan Real Madrid ve Fransa'dan Olympique Marseille kulüplerinin ilgilenmesine rağmen Sevilla'yı seçti ve bir yıl orada oynadı.1993 yılında Newell's Old Boys'a transfer oldu. 1995 yılında Boca Juniors'a geri döndü ve iki yıl orada oynadı.

Maradona ayrıca 1986 Dünya Kupası öncesinde Tottenham Hotspur formasıyla Internazionale karşısında bir hazırlık maçına çıktı. Tottenham maçı 2-1 kazandı. Daha sonra birlikte oynadığı Glenn Hoddle için Arjantin'de on numaralı formayı giymekten vazgeçti.

Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolu bıraktıktan sonra 1994 yılında Arjantin'ın Mandiyú de Corrientes ve 1995 yılında Racing Club de Avellaneda takımını çalıştırmıştır. Teknik Direktörlüğü bir süre ara veren Efsane futbolcu Maradona 2008 yılında Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne getirildi. Ülkesini 2010 Dünya Kupası'na götüren Maradona, Arjantin ile çeyrek finalde Almanya'ya 4-0 yenilerek kupaya veda etmişti.

Diego Armando Maradona son olarak 2019 yılında Arjantin ekibi Gimnasia'da görev almıştı.

Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti

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Haber Yorumları (11)
ABC: Çalışmadan iyi sürdü yalan dünyanın sefasını,yeter artık de hadi
Cevap Yaz 30 9 Yayından Kaldır
OSMAN: Güle güle kral...sen herzaman en iyisi oldun ve kalacan....
Cevap Yaz 7 29 Yayından Kaldır
CAN DEP: Biz Futbol severlere güzel Futbol seyr etiren, bir dönem dünya Futboluna adini altin harflerle yazidran bu güzel yürekli adami hic unutmayacagiz..Güle güle Diego Fernando Maradona..
Cevap Yaz 3 27 Yayından Kaldır
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