Son dakika! Dehşete düşüren kavga kamerada... Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu - Haberler
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Son dakika! Dehşete düşüren kavga kamerada... Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Dehşete düşüren kavga kamerada.

TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Dehşete düşüren Kavga kamerada... Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu

Tuzla'da tarla tartışması büyüdü: Muşta ile darbedip kurşun yağdırdılar

İSTANBUL - Tuzla'da bir grup şüpheli, tarla anlaşmazlığı yaşadıkları şahsı kıraathanede yakalayarak önce darp etti ardından kurşun yağdırdı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika! Dehşete düşüren kavga kamerada... Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu

Son dakika! Dehşete düşüren kavga kamerada... Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu

Son dakika! Dehşete düşüren kavga kamerada... Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu

AVM'de iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

AVM'de iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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