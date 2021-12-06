Son dakika! Dehşete düşüren kavga kamerada... Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu
Son dakika haberine göre Dehşete düşüren kavga kamerada.
TUZLA, İSTANBUL (İHA) - Dehşete düşüren Kavga kamerada... Tarla tartışmasında silahlar, sandalyeler, yumruklar havada uçuştu
Tuzla'da tarla tartışması büyüdü: Muşta ile darbedip kurşun yağdırdılar
İSTANBUL - Tuzla'da bir grup şüpheli, tarla anlaşmazlığı yaşadıkları şahsı kıraathanede yakalayarak önce darp etti ardından kurşun yağdırdı. Yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı