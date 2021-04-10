Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polis Teşkilatının 176. yılı dolayısıyla koruma polisleriyle bir araya geldi

Gelen son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası vesilesiyle koruma ekibinde yer alan polis memurlarını makamında ağırladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü ve Polis Haftası vesilesiyle koruma ekibinde yer alan polis memurlarını makamında ağırladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Oktay, "Devletten devlete geçiş de aslında bizim sürekliliğimizi gösteriyor. Geçmişten geleceğe bağı da sizler kuruyorsunuz kurumsal olarak. İnşallah daha nice nice 176. yıllara." dedi.

Yoğun iş temposuna ilişkin yakın koruma ekibiyle de sohbet eden Oktay, "Hakkınızı helal edin. Evi göremiyorsunuz. Çoluk çocuk yok. Gece gündüz çalışıyorsunuz. Allah razı olsun. Biz, size emanetiz, sizler de bizlere emanetsiniz. Birbirimize emanetiz. Siz iyi olursanız, biz de iyi oluruz. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.

Dün gece de yol güzergahı üzerindeki polis noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Oktay, personelin Polis Haftasını ve kuruluş yıl dönümünü kutladı. Ziyarette, polis memurlarıyla bir süre sohbet eden Oktay, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler