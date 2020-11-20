Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı Açıklaması
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Dünya Çocuk Hakları Günü" mesajı Açıklaması

20.11.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.11.2020 16:39
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan

Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından çocuklarla çektirdiği bir fotoğraf karesine de yer vererek paylaştığı mesajında, "Sizleri en doğal hakkınız olan daha güzel yarınlara hazırlamak için yanınızdayız. En değerli varlığımız olan çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yasin Güler

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