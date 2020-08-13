Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik... Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları, hem iç politikada hem dış politikada adeta bir turnusol kağıdına dönüşmüştür.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları, hem iç politikada hem dış politikada adeta bir turnusol kağıdına dönüşmüştür." Kaynak: AA