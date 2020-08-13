Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik...
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları, hem iç politikada hem dış politikada adeta bir turnusol kağıdına dönüşmüştür.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:
13.08.2020 11:45 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini garantiye almaya yönelik adımları, hem iç politikada hem dış politikada adeta bir turnusol kağıdına dönüşmüştür."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Manşet

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