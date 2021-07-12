Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı tatili süresinin konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 saat 50 dakika süren Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşmasını yapıyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

AŞI DAVETİ

Kurban Bayramı öncesinde hem gündemimizdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek üzere yaptığımız Kabine Toplantısını az önce tamamladık. Aşılama çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Toplam aşı sayısı 59 milyona yaklaştı. Salgına karşı en etkili koruma yöntemi aşılamadır. Virüsün yeni varyantları dünyayı tehdit ediyor. Gücümüzü korumak için elimizdeki imkanları çok daha etkin kullanmalıyız. Vatandaşlarımız kendilerini ve sevdikleri için Kurban Bayramı öncesinde aşılamaya davet ediyorum. Ciddi gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiğimiz bu avantaja sahip çıkmaz zorundayız. Kamu kurumlarımız başta olmak üzere insanların kalabalık olarak bulundukları yerlerde bu kurallara riayet etmek çok önemlidir.

"İHRACATTA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRACAĞIZ"

Önümüzdeki dönemde aynı sıkıntılara düşmemek için tedbiri elden bırakmamalıyız. Normal düzene uyarak geçirenler işletmeler başta olmak üzere kayıpları hızla telafi ediyor. Üretim ve ihracat tarafında bir sıkıntımız yoktu. İnşallah 2021'de ihracatımızı 200 milyar doların üzerine çıkarak tüm zamanların rekorunu kıracağız. Pek çok şehrimizde organize sanayi bölgeleri yetersiz kaldığı için yenilerinin kuruluş hazırlıkları yapılıyor. Artık meslek liselerini sanayi bölgeleri içinde açarak okul eğitimi ile işbaşı eğitimini birleştiriyoruz. Bakanlıklarımız kendi alanlarında gençlerimizin bu potansiyellerini hayata geçirmeye yönelik pek çok program uyguluyor. Geçtiğimiz hafta yaptığımız Kabine toplantımızın ardından yaptığımız konuşmada ekonomimizle ilgili kapsamlı bir değerlendirmeyi sizinle paylaşmıştım.