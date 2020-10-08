Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da net mesaj: Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da net mesaj: Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak

08.10.2020 09:22 | Son Güncelleme: 08.10.2020 09:39

Son dakika: Katar gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Katar'da yayımlanan 'The Peninsula' gazetesine konuştu. Erdoğan, "Türkiye askeri varlığıyla sadece Katar'ın değil, bütün Körfez bölgesinin istikrarına ve barışına hizmet etmektedir. Kaos hesapları yapanlar dışında hiç kimse, Türkiye'nin ve Türk askerinin Körfez'deki mevcudiyetinden rahatsız olmamalıdır." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye, Suriye topraklarında asla kalıcı değildir. Kriz kalıcı olarak çözüldüğünde bizim de Suriye'deki varlığımız sona erecektir. Libya'da meşruiyet kazanacak, darbeciler kaybedecektir.

ABD MESAJI

ABD ile terörle mücadele, demokrasi, istikrarsızlık ve çatışmaların sonlandırılması gibi başlıklarda çalışmaya devam edeceğiz.

"DOĞU AKDENİZ'DE GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Doğu Akdeniz'de kararlılığımızı görenler ve ülkemize geri adım attıramayacağını anlayanlar diyalog çağrılarımıza kulak vermek zorunda kaldı.

"ERMENİSTAN AĞIR HEZİMET ALDI"

Ermenistan'ın aldığı ağır hezimetin ardından Türkiye'yi de çatışmanın içinde gösterme gayreti, yaşadığı sıkışmışlık ve çaresizliğin ispatı."

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'da net mesaj: Türkiye Doğu Akdeniz'de asla geri adım atmayacak

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