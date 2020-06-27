Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyunlar için aradığı vatandaş konuştu.
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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyunlar için aradığı vatandaş konuştu.

Son dakika genel haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyunlar için aradığı vatandaş konuştu.

27.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 27.06.2020 16:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyunlar için aradığı vatandaş konuştu..."Cumhurbaşkanımız hem analık hem babalık yaptı bize"

BALIKESİR - Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu koyunları telef olan vatandaşı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye 16 adet koyun hediye etti. Yeni koyunlarını otlatan Ali Rıza Çelikel ve eşi Havva Çelikel Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiler.

Geçtiğimiz günlerde Dursunbey'e bağlı Aziziye mahallesindeki arazide otlattığı koyunları yıldırım çarpması sonucu telef olan Ali Rıza Çelikel, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen telefon ile büyük sürpriz yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği aileye 16 adet de koyun hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediye edilen koyunları alıştırmak için komşulardan aldıkları emanet koyunlar ile bugün sabah saatlerinde araziye çıkan aile İHA'ya konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini arayarak teselli ettiğini ifade eden Ali Rıza Çelikel ; "Cumhurbaşkanım aradı. Koyunlar geldi mi diye sordu. Geçmiş olsun diyerek üzülmeyin dedi. Allah Başımızdan eksik etmesin. Bin kere Allah razı olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu Havva Çelikel ise; "Cumhurbaşkanımız bize hem analık hem babalık yapıyor. Koyunları yeni almıştık bir yıl önce. Eşim koah hastası. Ona bir şey olur diye ben de sürekli başındayım. Aylığımız olmadığı için bu hayvanlarla geçimimizi sağlıyoruz. Cumhurbaşkanım ben başınızda varken korkmayın dedi. Her şeyinize yetişirim dedi. Allah bin kere razı olsun. O olmasaydı işimiz çok zordu. Yıkılmıştık, koyunları getirdi diye çok sevindim yeniden" dedi.

Yeni koyunlarının mutluluğunu yaşayan Çelikel ailesi olayın ardından tüm devlet kurumlarının harekete geçtiğini ve kendilerine yardımcı olduklarını belirtti.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koyunlar için aradığı vatandaş konuştu.

Kaynak: İHA

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