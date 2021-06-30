Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında geçtiğimiz günlerde ortaya atılan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk kez konuştu. Erdoğan "Tepeden tırnağa hepsi yalan." derken, bu iddialar üzerinden kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da çok sert çıktı.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndan konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kürsüye çıkıp haftalık gündemi değerlendirdi.

"HEPSİ YALAN"

Kanal İstanbul ve son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın gündeminde geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddia da vardı. Katarlı gençlerin Türkiye'de sınavsız bir şekilde tıp fakültesine girebileceği iddiasının gerçekmiş gibi lanse edilmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı, "Tepeden tırnağa hepsi yalan." dedi.

"YALAN VE İFTİRA BATAKLIĞINA GÖMÜLMÜŞLER"

Durumu özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu iddia üzerinden kendisine yüklenen Kemal Kılıçdaroğlu'na da bu sözlerle tepki gösterdi: "Karşımızda Katarlı öğrencilerin ülkemizde sınavsız tıp fakültesine gireceği yalanını utanmadan, sıkılmadan 2 milyon 600 bin öğrenci ve ailelerine utanmadan sallayabilecek kadar alçalabilen bir kafa bulunuyor. Bu ne densizliktir, terbiyesizliktir. Bu ülkenin bizimle olan bu ilişkilerini bir kenara koyup Katarlı öğrenciler sınavsız üniversiteye gireceksiniz diyor. Yalan ve iftira bataklığına öylesine gömülmüş durumdalar ki önlerine gelen bilginin doğruluğu bunları zerre kadar ilgilendirmiyor. 1994 yılından beri var olan askeri iş birliği protokolünün Katar'la da imzalanmasından ibarettir.

"GENÇLERİMİZİN YAKASINA YAPIŞIP HESAP SORACAKLARINA İNANIYORUM"

Bu sadece askeri öğrencilerle ilgili yapılan bir anlaşma. Her protokol gibi Katar ile anlaşma da karşılıklıdır. Bu kapsamda geçen haftalarda 4 Azerbaycanlı ve 5 Afganistanlı sağlık astsubayı mezun olarak ülkelerine dönmüşlerdir. Sınava giren evlatlarımız ve ailelerinin moralini bozmanın kime ne faydası olmuştur. Kılıçdaroğlu, yıllardır sürdürdüğü iftira listesine yenisini ekleyerek kendisi için nasıl bir siyasi neticeyi murad etmiştir. Sosyal medya mecraları, medya mecraları en küçük bir hicap duymuşlar mıdır?

Böyle bir kepazeliği aklımıza, vicdanımıza sığdırabilmemiz mümkün değildir. Aynı yalanı inatla sürdüren bir partiye ülkenin hangi kritik meselesi bırakılabilir. Ülkemizin tüm gençlerinin gördükleri yerde Kılıçdaroğlu'nun yakasına yapışıp bunun hesabını soracaklarına inanıyorum.

"BÖYLE BİR SİYASETÇİ NE GELDİ NE DE GELECEK"

Yaptıkları bir eser söz konusu değil. Herhangi bir yerde çeşmenin musluğunu açmaya gidiyor, açılış töreni diye adını koyuyor. Arıtma tesisini temel atmama töreni... Bunlarla uğraşıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine yeni yeni gidiyor. Şu müsilaj olayında da ortaya koydukları tezleri öğreniyoruz. Meselenin asla hakikati aramak olmadığını yaşadığımız tecrübe ile biliyoruz. İzmir'in durumu ortada. Meydanı bu yalan ve iftira tüccarlarına bırakmayacağız. Bıkmadan, usanmadan milletimize hakikatleri anlatacak, seçimler geldiğinde hak ettikleri şekilde hüsrana uğramalarını temin edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun A'dan Z'ye söylediği şeylerde bir söylediği diğer söylediğini tutmuyor. Böyle bir siyasetçi ne geldi, ne de gelecek..."