Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan Bakan Albayrak'a destek: Ekonomimizin çarkları dönüyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Başkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek vererek, faiz lobilerine ve döviz manipülatörlerine inat ekonomimizin çarklarının dönmeye devam ettiğini söyledi.

Altın ve döviz fiyatlarındaki aşırı yükseliş sonrası bir açıklamada Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla ekonomi ve sanayinin çarklarının dönmeye devam ettiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a destek verdi.

#BeratAlbayrakınYanındayız hashtag'iyle paylaşım yapan Oktay, Twitter'dan şu paylaşımı yaptı:

"Faiz lobilerine ve döviz kuru üzerinden manipülasyon yapmak isteyenlere inat ekonomimizin ve sanayimizin çarkları salgın döneminde dönüyor ve güçlü şekilde dönmeye de devam edecektir."

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