Bakan Kurum: "Burada vefat eden vatandaşlarımızı anacağımız, hatıralarını yad edeceğimiz Rıza Bey Apartmanı'nın alanını boş bırakıyoruz.

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Bakan Kurum: "Burada vefat eden vatandaşlarımızı anacağımız, hatıralarını yad edeceğimiz Rıza Bey Apartmanı'nın alanını boş bırakıyoruz. Bu alanda bir yeşil alan düzenlemesi ve depremzede vatandaşlarımızın hatıralarının yaşatılacağı bir mekanı da İzmir'e kazandırmış olacağız"

İZMİR - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yerine park yapılacağını belirtti. Birçok depremzede, Rıza Bey Apartmanı'nda hayatını kaybeden çocukların anısına alana park yapılması talebinde bulunmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH YILMAZSOY