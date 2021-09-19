Son dakika! Can Öncü, İspanya'daki ikinci yarışı kaza nedeniyle tamamlayamadı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İspanya ayağında ikinci yarışı kaza nedeniyle tamamlayamadı.

Ay-yıldızlı sporcu, İspanya'da 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde 18 turluk ikinci yarışta mücadele etti.

Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu, yarışa ilk sırada devam ederken bitime 11 tur kala beşinci virajda kaza geçirerek pist dışındaki çakıllı alana çıktı.

Milli sporcu Can Öncü, daha sonra piste dönmesine rağmen yarışa devam edemedi ve Barselona'da ikinci yarışı puansız kapattı.

Yarışı, Yamaha pilotu Manuel Gonzalez birinci, Kawasaki'den Raffaele de Rosa ikinci, Mv Agusta takımından Niki Tuuli ise üçüncü sırada tamamladı.

Öte yandan milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Moto3 Dünya Şampiyonası'nın San Marino'daki 14. ayağında yarışı 21. sırada tamamladı. Deniz Öncü, dün Misano Pisti'nde antrenman seansında kaza yapmıştı.