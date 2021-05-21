Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil...
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Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil...

Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini duyurdu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil... - Haberler Ekonomi
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