Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil...
Son dakika haberler... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini duyurdu. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı