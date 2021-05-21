Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil...

Son dakika haberler... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık tarafından yetkilendirilen iş güvenliği uzmanlarının kademeli olarak aşı takvimine dahil edildiğini duyurdu.