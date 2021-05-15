Son dakika: Çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı
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Son dakika: Çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı

Son dakika: Çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KAYSERİ'de park halindeki otomobili çalan Hakan Ö. (27), polisin kovalamacası sonucu kaza yapınca yakalandı.

KAYSERİ'de park halindeki otomobili çalan Hakan Ö. (27), polisin kovalamacası sonucu kaza yapınca yakalandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesinde meydana geldi. Hakan Ö., park halindeki 38 GR 758 plakalı otomobili çaldı. Durumu farkeden otomobil sahibinin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çalınan otomobili bulmak için çalışma başlattı. Polisi farkeden Hakan Ö., 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu otomobili çalan şüpheli, Beyazşehir Mahallesinde park halindeki 38 E 2535 plakalı TIR'a çarptı. Çalıntı otomobilde maddi hasar meydana gelirken şüpheli Hakan Ö. ise polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.


Son dakika: Çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı
Son dakika: Çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı
Son dakika: Çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı
Son dakika: Çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı
Son dakika: Çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı
Son dakika: Çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı
Son dakika: Çaldığı otomobille kaza yapınca yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

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